Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 1,13 Prozent auf 48 941,90 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,569 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,673 Prozent höher bei 49 832,57 Punkten in den Handel, nach 49 499,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 441,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 913,06 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 46 504,67 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Stand von 49 501,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41 317,43 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,16 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 1,41 Prozent auf 272,05 USD), Salesforce (+ 0,90 Prozent auf 185,48 USD), Chevron (+ 0,87 Prozent auf 192,28 USD), Cisco (+ 0,85 Prozent auf 92,63 USD) und Merck (+ 0,85 Prozent auf 113,11 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Home Depot (-3,20 Prozent auf 271,00 EUR), Nike (-2,95 Prozent auf 43,09 USD), Boeing (-2,67 Prozent auf 221,30 USD), Procter Gamble (-2,61 Prozent auf 143,42 USD) und Sherwin-Williams (-2,36 Prozent auf 310,49 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 477 931 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at