Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Freitag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,77 Prozent auf 52 146,42 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,698 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,708 Prozent höher bei 52 924,86 Punkten in den Handel, nach 52 552,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 610,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 986,74 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,01 Prozent abwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 17.06.2026, den Stand von 51 492,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 447,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 484,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Travelers (+ 9,22 Prozent auf 368,98 USD), Cisco (+ 2,08 Prozent auf 111,94 USD), Chevron (+ 1,91) Prozent auf 187,38 USD), Johnson Johnson (+ 1,23 Prozent auf 253,04 USD) und UnitedHealth (+ 0,64 Prozent auf 426,09 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Coca-Cola (-3,96 Prozent auf 81,56 USD), IBM (-2,91 Prozent auf 212,67 USD), Goldman Sachs (-2,76 Prozent auf 1 065,22 USD), NVIDIA (-2,21 Prozent auf 202,81 USD) und Alphabet C (ex Google) (-2,17 Prozent auf 346,12 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 38 818 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,491 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at