Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 53 026,15 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 23,888 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,429 Prozent leichter bei 52 828,45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 53 055,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 53 289,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 53 026,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 50 866,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 584,46 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 44 406,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Johnson Johnson (+ 2,72 Prozent auf 266,38 USD), Procter Gamble (+ 2,50 Prozent auf 153,05 USD), Chevron (+ 2,47 Prozent auf 172,25 USD), Salesforce (+ 2,46 Prozent auf 169,72 USD) und McDonalds (+ 2,23 Prozent auf 285,74 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Caterpillar (-3,60 Prozent auf 935,00 USD), NVIDIA (-1,57 Prozent auf 192,48 USD), Boeing (-0,95 Prozent auf 232,31 USD), Cisco (-0,54 Prozent auf 113,36 USD) und Visa (-0,52 Prozent auf 355,40 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 308 139 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,125 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones weist die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Chevron-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at