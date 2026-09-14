Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Montagnachmittag zurück

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,35 Prozent schwächer bei 29 267,04 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,63 Prozent auf 28 890,93 Punkte an der Kurstafel, nach 29 368,44 Punkten am Vortag.

Bei 28 867,67 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 285,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 30 046,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 635,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 24 092,19 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,11 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CrowdStrike (+ 15,44 Prozent auf 238,67 USD), Palo Alto Networks (+ 14,11 Prozent auf 377,30 USD), Fortinet (+ 8,79 Prozent auf 169,79 USD), Thomson Reuters (+ 8,72 Prozent auf 105,84 USD) und Autodesk (+ 8,24 Prozent auf 229,90 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Teradyne (-11,76 Prozent auf 335,07 USD), Astera Labs (-10,18 Prozent auf 261,56 USD), Lumentum (-8,69 Prozent auf 846,47 USD), Arm (-8,48 Prozent auf 242,33 USD) und Lam Research (-7,26 Prozent auf 276,57 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15 128 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,553 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at