Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

Der NASDAQ 100 notierte am ersten Tag der Woche im Minus.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent leichter bei 30 664,70 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,282 Prozent auf 30 796,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30 883,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30 813,96 Punkte, das Tagestief hingegen 30 618,64 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 368,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 29 825,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 221,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 21,66 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Shopify A (+ 4,90 Prozent auf 179,22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,38 Prozent auf 742,96 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,12 Prozent auf 32,75 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3,04 Prozent auf 67,74 USD) und Mondelez (+ 2,28 Prozent auf 61,79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Lumentum (-9,78 Prozent auf 995,41 USD), Sandisk (-5,97 Prozent auf 1 487,33 USD), Astera Labs (-5,29 Prozent auf 324,11 USD), Moderna (-5,00 Prozent auf 213,74 USD) und Nebius (-4,98 Prozent auf 210,06 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 20 671 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 7,19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at