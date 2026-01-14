Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 gibt nach

Am Mittwoch fällt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,75 Prozent auf 25 291,24 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,646 Prozent tiefer bei 25 575,57 Punkten, nach 25 741,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 284,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 624,19 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,27 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 196,73 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 24 579,32 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Wert von 20 757,41 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,52 Prozent auf 186,00 USD), Charter A (+ 3,21 Prozent auf 204,24 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,87 Prozent auf 24,19 USD), Cognizant (+ 2,59 Prozent auf 86,66 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1,93 Prozent auf 28,26 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-10,20 Prozent auf 600,46 USD), Intuit (-6,46 Prozent auf 566,18 USD), Broadcom (-5,48 Prozent auf 335,19 USD), Airbnb (-5,08 Prozent auf 132,96 USD) und Biogen (-4,54 Prozent auf 170,20 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15 556 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,858 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 4,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

