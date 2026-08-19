Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,22 Prozent leichter bei 29 426,02 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,305 Prozent stärker bei 29 580,85 Punkten, nach 29 490,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 288,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 652,30 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28 592,66 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 28 818,84 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Wert von 23 384,77 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,74 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,68 Prozent auf 104,25 USD), Marvell Technology (+ 9,85 Prozent auf 237,27 USD), Copart (+ 7,43) Prozent auf 33,85 USD), MercadoLibre (+ 7,28 Prozent auf 1 908,65 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 6,12 Prozent auf 242,61 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-9,87 Prozent auf 223,90 USD), Seagate Technology (-7,87 Prozent auf 832,56 USD), Western Digital (-6,87 Prozent auf 462,09 USD), Lam Research (-6,33 Prozent auf 307,17 USD) und Teradyne (-6,09 Prozent auf 379,65 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 541 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,47 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at