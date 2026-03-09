Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 24 532,41 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,866 Prozent tiefer bei 24 429,67 Punkten in den Handel, nach 24 643,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 289,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 552,54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 268,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 668,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 20 201,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,67 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24 289,23 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,75 Prozent auf 138,54 USD), Broadcom (+ 2,85 Prozent auf 339,89 USD), Diamondback Energy (+ 2,48 Prozent auf 185,02 USD), Datadog A (+ 2,00 Prozent auf 128,27 USD) und KLA-Tencor (+ 1,59 Prozent auf 1 365,94 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Align Technology (-4,22 Prozent auf 166,66 USD), Fiserv (-3,87 Prozent auf 60,66 USD), Cisco (-3,80 Prozent auf 75,65 USD), Comcast (-3,59 Prozent auf 30,77 USD) und Booking (-3,37 Prozent auf 4 397,26 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 686 955 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,737 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at