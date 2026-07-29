Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,06 Prozent leichter bei 27 192,31 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 27 780,45 Punkte an der Kurstafel, nach 27 763,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 27 176,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 27 954,91 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 4,29 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Stand von 29 774,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 27 186,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 308,30 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit GE HealthCare Technologies (+ 12,15 Prozent auf 71,90 USD), Intuit (+ 6,43 Prozent auf 333,13 USD), Adobe (+ 5,72 Prozent auf 263,43 USD), Datadog A (+ 5,31 Prozent auf 264,20 USD) und Workday (+ 5,21 Prozent auf 168,01 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-12,65 Prozent auf 148,22 USD), KLA (-10,80 Prozent auf 170,19 USD), Micron Technology (-9,94 Prozent auf 739,00 USD), CoreWeave (-9,63 Prozent auf 60,82 USD) und Applied Materials (-8,40 Prozent auf 436,45 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42 695 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,343 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie hat mit 6,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at