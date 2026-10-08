Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,70 Prozent leichter bei 30 940,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,561 Prozent auf 30 985,23 Punkte an der Kurstafel, nach 31 160,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 31 125,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30 918,77 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,415 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 507,70 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 29 252,56 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 136,62 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 22,75 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 3,24 Prozent auf 190,36 USD), Take Two (+ 2,81 Prozent auf 209,74 USD), Palantir (+ 2,55 Prozent auf 199,07 USD), Datadog A (+ 2,30 Prozent auf 277,59 USD) und KLA (+ 2,30 Prozent auf 201,35 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CoreWeave (-4,57 Prozent auf 84,41 USD), Arm (-4,50 Prozent auf 281,13 USD), Rocket Lab (-4,49 Prozent auf 68,69 USD), Astera Labs (-4,19 Prozent auf 366,23 USD) und Nebius (-4,04 Prozent auf 227,57 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 525 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,147 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at