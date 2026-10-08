Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Index-Performance im Fokus
|
08.10.2026 18:01:54
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus
Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,70 Prozent leichter bei 30 940,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,561 Prozent auf 30 985,23 Punkte an der Kurstafel, nach 31 160,08 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 31 125,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30 918,77 Einheiten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,415 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 507,70 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 29 252,56 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 136,62 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 22,75 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 3,24 Prozent auf 190,36 USD), Take Two (+ 2,81 Prozent auf 209,74 USD), Palantir (+ 2,55 Prozent auf 199,07 USD), Datadog A (+ 2,30 Prozent auf 277,59 USD) und KLA (+ 2,30 Prozent auf 201,35 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CoreWeave (-4,57 Prozent auf 84,41 USD), Arm (-4,50 Prozent auf 281,13 USD), Rocket Lab (-4,49 Prozent auf 68,69 USD), Astera Labs (-4,19 Prozent auf 366,23 USD) und Nebius (-4,04 Prozent auf 227,57 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 525 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,147 Bio. Euro.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel
Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu KLA
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu KLA
Aktien in diesem Artikel
|Arm Holdings
|237,50
|-2,86%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|305,00
|-0,97%
|Comcast Corp. (Class A)
|18,38
|-2,77%
|CoreWeave
|73,39
|0,96%
|CrowdStrike
|243,80
|3,97%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|260,00
|6,78%
|Diamondback Energy Inc
|171,12
|0,08%
|KLA
|175,44
|0,06%
|Kraft Heinz Company
|19,84
|-1,18%
|Nebius
|197,24
|0,71%
|NVIDIA Corp.
|204,90
|-0,29%
|Palantir
|185,02
|4,33%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|61,10
|0,00%
|Take Two
|191,00
|2,30%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30 885,73
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.