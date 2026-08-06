Axon Enterprise Aktie
WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018
|Index-Performance im Fokus
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06.08.2026 20:04:13
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus
Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,30 Prozent leichter bei 29 400,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,893 Prozent auf 29 224,37 Punkte an der Kurstafel, nach 29 487,79 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 569,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29 123,38 Einheiten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 697,87 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 06.05.2026, mit 28 599,17 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 315,04 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16,64 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Astera Labs (+ 4,92 Prozent auf 334,09 USD), Arm (+ 4,79 Prozent auf 287,72 USD), Lumentum (+ 4,08 Prozent auf 860,00 USD), T-Mobile US (+ 3,90 Prozent auf 180,22 USD) und Seagate Technology (+ 3,32 Prozent auf 865,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AppLovin (-17,55 Prozent auf 344,48 USD), Datadog A (-16,44 Prozent auf 236,62 USD), Axon Enterprise (-13,97 Prozent auf 524,33 USD), Western Digital (-11,33 Prozent auf 460,33 USD) und Nebius (-9,95 Prozent auf 197,20 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 48 935 035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,442 Bio. Euro.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel
Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|300,15
|3,09%
|Arm Holdings
|254,50
|1,60%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|287,00
|-0,69%
|Axon Enterprise
|493,90
|8,67%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,94
|0,69%
|CrowdStrike
|185,12
|3,29%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|203,50
|2,26%
|Kraft Heinz Company
|21,84
|1,42%
|Lumentum Holdings Inc
|766,60
|10,83%
|Nebius
|162,48
|-1,30%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Seagate Technology
|752,00
|1,35%
|SpaceX
|113,54
|14,59%
|T-Mobile US
|153,08
|-1,87%
|Western Digital Corp.
|377,30
|-4,18%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 722,30
|1,19%
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