Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1,54 Prozent schwächer bei 29 363,76 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,74 Prozent auf 29 304,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29 822,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 29 385,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 262,50 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,594 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 30 732,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28 998,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 879,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,49 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CSX (+ 5,91 Prozent auf 51,26 USD), Roper Technolgies (+ 5,06 Prozent auf 417,70 USD), Palo Alto Networks (+ 3,91 Prozent auf 360,83 USD), Thomson Reuters (+ 3,28 Prozent auf 119,05 USD) und Workday (+ 2,48 Prozent auf 207,99 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lam Research (-9,53 Prozent auf 235,95 USD), Teradyne (-8,82 Prozent auf 315,01 USD), Lumentum (-6,78 Prozent auf 793,00 USD), KLA (-6,69 Prozent auf 152,49 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-6,65 Prozent auf 651,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 072 324 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at