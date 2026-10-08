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NASDAQ 100 im Fokus 08.10.2026 22:34:24

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 verlor zum Handelsschluss an Boden.

Am Donnerstag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1,39 Prozent auf 30 725,81 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,561 Prozent schwächer bei 30 985,23 Punkten, nach 31 160,08 Punkten am Vortag.

Bei 31 125,13 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 556,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0,282 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 507,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 252,56 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 25 136,62 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 21,90 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 3,96 Prozent auf 191,68 USD), PepsiCo (+ 3,73 Prozent auf 128,34 USD), Adobe (+ 3,56 Prozent auf 241,05 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,44 Prozent auf 181,65 USD) und Copart (+ 3,23 Prozent auf 27,48 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Astera Labs (-9,21 Prozent auf 347,05 USD), CoreWeave (-7,77 Prozent auf 81,58 USD), Nebius (-7,35 Prozent auf 219,71 USD), Arm (-6,48 Prozent auf 275,29 USD) und Lumentum (-5,62 Prozent auf 1 048,60 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 194 211 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Adobe Inc. 216,75 1,00% Adobe Inc.
Arm Holdings 237,50 -2,86% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 305,00 -0,97% Astera Labs Inc Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 18,38 -2,77% Comcast Corp. (Class A)
Copart Inc. 24,30 -0,78% Copart Inc.
CoreWeave 73,39 0,96% CoreWeave
CrowdStrike 243,80 3,97% CrowdStrike
Diamondback Energy Inc 171,12 0,08% Diamondback Energy Inc
Kraft Heinz Company 19,84 -1,18% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 994,80 6,60% Lumentum Holdings Inc
Nebius 197,24 0,71% Nebius
NVIDIA Corp. 204,90 -0,29% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 162,26 0,16% Old Dominion Freight Line Inc.
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