Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag

Am Donnerstag gibt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,86 Prozent auf 29 168,79 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 29 097,33 Zählern und damit 1,10 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 421,55 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 038,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 250,41 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,61 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29 621,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28 508,03 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 23 849,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,72 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 3,64 Prozent auf 316,16 USD), Autodesk (+ 3,09 Prozent auf 213,01 USD), MercadoLibre (+ 2,76 Prozent auf 1 928,18 USD), CrowdStrike (+ 2,69 Prozent auf 213,40 USD) und Take Two (+ 2,49 Prozent auf 216,40 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Baker Hughes (-6,91 Prozent auf 59,24 USD), Intel (-4,13 Prozent auf 101,85 USD), Nebius (-4,07 Prozent auf 230,57 USD), Micron Technology (-4,00 Prozent auf 986,63 USD) und Western Digital (-3,82 Prozent auf 463,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 10 671 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at