Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,49 Prozent auf 28 592,66 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,96 Prozent auf 28 457,33 Punkte an der Kurstafel, nach 29 025,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 231,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 867,40 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,98 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 29 670,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 26 672,43 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, den Stand von 23 081,05 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,44 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Seagate Technology (+ 5,66 Prozent auf 787,66 USD), Lumentum (+ 3,77 Prozent auf 732,82 USD), Nebius (+ 3,46 Prozent auf 177,71 USD), Diamondback Energy (+ 2,85 Prozent auf 195,54 USD) und Western Digital (+ 2,23 Prozent auf 477,22 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Intuitive Surgical (-14,15 Prozent auf 345,42 USD), Cadence Design Systems (-9,47 Prozent auf 330,11 USD), Synopsys (-7,85 Prozent auf 384,28 USD), Netflix (-7,26 Prozent auf 68,95 USD) und Axon Enterprise (-5,81 Prozent auf 510,28 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 38 818 623 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at