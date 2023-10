Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

Am Mittwoch fällt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,71 Prozent auf 15 014,10 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,660 Prozent auf 15 022,28 Punkte an der Kurstafel, nach 15 122,01 Punkten am Vortag.

Bei 15 103,87 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 978,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,268 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 225,37 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.07.2023, den Stand von 15 841,35 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.10.2022, den Wert von 11 147,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 38,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DexCom (+ 3,83 Prozent auf 83,57 USD), Diamondback Energy (+ 1,32 Prozent auf 170,69 USD), Palo Alto Networks (+ 1,17 Prozent auf 264,79 USD), Mondelez (+ 1,12 Prozent auf 64,25 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 1,08 Prozent auf 31,85 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lucid (-7,30 Prozent auf 4,64 USD), AstraZeneca (-5,84 Prozent auf 65,23 USD), ASML (-4,38 Prozent auf 582,00 USD), Enphase Energy (-4,25 Prozent auf 123,75 USD) und Illumina (-4,07 Prozent auf 126,50 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lucid-Aktie. 5 957 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,641 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,62 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

