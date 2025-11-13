Constellation Energy Aktie
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Verluste
Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,86 Prozent tiefer bei 25 296,70 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent schwächer bei 25 386,95 Punkten, nach 25 517,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 186,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 387,19 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,478 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 750,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 849,04 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 21 036,16 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Cisco (+ 4,19 Prozent auf 77,06 USD), Gilead Sciences (+ 2,04 Prozent auf 125,92 USD), O Reilly Automotive (+ 1,44 Prozent auf 99,50 USD), Axon Enterprise (+ 1,41 Prozent auf 577,55 USD) und Amgen (+ 1,30 Prozent auf 340,64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-4,88 Prozent auf 556,29 USD), Marvell Technology (-4,50 Prozent auf 85,31 USD), Constellation Energy (-3,87 Prozent auf 340,31 USD), NVIDIA (-3,45 Prozent auf 187,12 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-3,43 Prozent auf 250,00 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 073 784 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,041 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel
In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
