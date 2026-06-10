Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verliert

Um 17:59 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,95 Prozent auf 28 807,34 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,656 Prozent leichter bei 28 893,82 Punkten, nach 29 084,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 28 598,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 212,38 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 29 234,99 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 24 956,47 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 10.06.2025, einen Wert von 21 941,92 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,29 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell T-Mobile US (+ 3,22 Prozent auf 185,24 USD), Charter A (+ 3,19 Prozent auf 139,69 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,75 Prozent auf 24,08 USD), Diamondback Energy (+ 2,04 Prozent auf 198,21 USD) und CoStar Group (+ 2,03 Prozent auf 34,62 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil ON Semiconductor (-5,68 Prozent auf 110,35 USD), QUALCOMM (-5,29 Prozent auf 194,56 USD), Old Dominion Freight Line (-5,11 Prozent auf 236,03 USD), Arm (-4,34 Prozent auf 310,75 USD) und Broadcom (-4,06 Prozent auf 376,25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 12 213 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at