Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,47 Prozent leichter bei 30 738,52 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,282 Prozent auf 30 796,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30 883,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 716,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 30 813,96 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 29 368,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 825,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24 221,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,75 Prozent auf 745,63 USD), Shopify A (+ 3,01 Prozent auf 176,00 USD), Intuit (+ 2,64 Prozent auf 310,74 USD), Diamondback Energy (+ 2,40 Prozent auf 196,74 USD) und T-Mobile US (+ 1,88 Prozent auf 151,37 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-5,88 Prozent auf 1 488,79 USD), Lumentum (-4,86 Prozent auf 1 049,72 USD), Teradyne (-3,81 Prozent auf 387,32 USD), Micron Technology (-3,59 Prozent auf 992,09 USD) und Nebius (-3,27 Prozent auf 213,85 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 063 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,931 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,91 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at