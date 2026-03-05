Gladstone Commercial Aktie

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

NASDAQ Composite-Marktbericht 05.03.2026 18:01:53

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Rot

Der NASDAQ Composite im Performance-Check.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,28 Prozent leichter bei 22 743,30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,438 Prozent auf 22 707,47 Punkte an der Kurstafel, nach 22 807,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 877,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 22 624,56 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 540,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 578,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18 552,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,12 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 124,78 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Park-Ohio (+ 9,12 Prozent auf 29,07 USD), Expedia (+ 9,04 Prozent auf 241,78 USD), Hooker Furniture (+ 6,95 Prozent auf 14,47 USD), Methanex (+ 5,55 Prozent auf 56,28 USD) und Salesforce (+ 5,21 Prozent auf 203,13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Microvision (-17,74 Prozent auf 0,64 USD), CIENA (-15,43 Prozent auf 290,54 USD), American Eagle Outfitters (-11,60 Prozent auf 19,85 USD), Cerus (-8,26 Prozent auf 2,06 USD) und Nissan Motor (-8,00 Prozent auf 2,30 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 394 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,773 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,01 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com


