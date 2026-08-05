Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beendet die Mittwochssitzung im Minus

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,83 Prozent auf 26 363,44 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,425 Prozent fester bei 26 698,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 584,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 739,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 348,51 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 3,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 832,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 326,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20 916,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,46 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geron (+ 21,64 Prozent auf 1,63 USD), Methode Electronics (+ 14,30 Prozent auf 17,26 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6,08 Prozent auf 28,80 USD), Repligen (+ 5,88 Prozent auf 158,59 USD) und Nissan Motor (+ 5,29 Prozent auf 2,19 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil USANA Health Sciences (-34,20 Prozent auf 14,99 USD), SpaceX (-13,61 Prozent auf 108,27 USD), ADTRAN (-10,71 Prozent auf 7,03 EUR), Amtech Systems (-8,20 Prozent auf 16,01 USD) und FreightCar America (-7,38 Prozent auf 7,91 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 54 657 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,333 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at