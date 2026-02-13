Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung im Minus

Der NASDAQ Composite setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,41 Prozent schwächer bei 22 503,74 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22 561,46 Zählern und damit 0,158 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22 597,15 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 643,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 402,38 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 709,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 870,36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 19 945,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,15 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 402,38 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Applied Materials (+ 12,45 Prozent auf 369,27 USD), Nissan Motor (+ 12,00 Prozent auf 2,80 USD), DexCom (+ 7,04 Prozent auf 69,66 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,33 Prozent auf 129,56 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 4,56 Prozent auf 486,21 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Century Aluminum (-11,55 Prozent auf 43,96 USD), Nortech Systems (-7,99 Prozent auf 8,64 USD), Amkor Technology (-6,57 Prozent auf 48,20 USD), inTest (-5,95 Prozent auf 9,64 USD) und Olympic Steel (-5,86 Prozent auf 47,86 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 521 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,894 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie mit 10,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

