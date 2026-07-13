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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 13.07.2026 16:02:51

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Montagmorgen nicht halten.

Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,78 Prozent auf 26 075,68 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,735 Prozent auf 26 088,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 281,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 139,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 984,96 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 25 888,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23 183,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20 585,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,22 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 5,86 Prozent auf 3,43 USD), Bassett Furniture Industries (+ 5,32 Prozent auf 21,97 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,58 Prozent auf 7,31 USD), Deckers Outdoor (+ 4,28 Prozent auf 110,53 USD) und Infosys (+ 3,93 Prozent auf 11,37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen AXT (-9,75 Prozent auf 51,63 USD), inTest (-8,33 Prozent auf 13,86 USD), Rambus (-6,85 Prozent auf 104,42 USD), Ultra Clean (-6,74 Prozent auf 99,11 USD) und FormFactor (-6,65 Prozent auf 109,71 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 704 090 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,477 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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America's Car-Mart Inc. 3,22 -0,62% America's Car-Mart Inc.
AmeriServ Financial Inc. 3,85 0,52% AmeriServ Financial Inc.
AXT Inc. 42,65 -14,36% AXT Inc.
Bassett Furniture Industries Inc. 21,77 4,36% Bassett Furniture Industries Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,10 0,62% Consumer Portfolio Services Inc.
Deckers Outdoor Corp. 94,82 2,51% Deckers Outdoor Corp.
FormFactor Inc. 96,80 -6,16% FormFactor Inc.
Infosys Ltd. (spons. ADRs) 10,10 5,65% Infosys Ltd. (spons. ADRs)
inTest Corp. 12,70 -4,51% inTest Corp.
NVIDIA Corp. 181,40 -1,66% NVIDIA Corp.
Rambus Inc. 92,18 -6,36% Rambus Inc.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 6,20 1,14% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,64 1,39% SIGA Technologies Inc.
Ultra Clean Holdings Inc. 87,74 -5,57% Ultra Clean Holdings Inc.

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NASDAQ Comp. 26 014,79 -1,02%

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