Nissan Motor Aktie

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WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Kursentwicklung im Fokus 23.06.2026 16:02:37

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Verlustzone

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,37 Prozent auf 25 807,97 Punkte nach. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 2,36 Prozent auf 25 549,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26 166,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 513,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 814,29 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 343,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 21 946,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 630,97 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,07 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 22,59 Prozent auf 3,69 USD), Donegal Group B (+ 4,57 Prozent auf 21,97 USD), Agilysys (+ 3,71 Prozent auf 87,57 USD), Blackbaud (+ 3,32 Prozent auf 27,42 USD) und EZCORP (+ 3,28 Prozent auf 32,55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen inTest (-11,13 Prozent auf 16,53 USD), Lam Research (-10,60 Prozent auf 366,14 USD), Amkor Technology (-10,07 Prozent auf 84,13 USD), Applied Materials (-10,05 Prozent auf 575,81 USD) und FormFactor (-9,52 Prozent auf 141,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 758 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,464 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,29 erwartet. Mit 13,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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