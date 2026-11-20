Der NASDAQ Composite befindet sich am Freitag auf Talfahrt.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 3,41 Prozent leichter bei 23 065,42 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,20 Prozent auf 23 592,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23 879,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23 837,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 966,65 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 7,19 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 424,82 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 26 067,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 078,05 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,733 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Net 1 Ueps Technologies (+ 6,38 Prozent auf 3,17 USD), Nissan Motor (+ 4,67 Prozent auf 1,75 USD), Infosys (+ 4,33 Prozent auf 12,16 USD), Inter Parfums (+ 3,20 Prozent auf 137,19 USD) und Upbound Group (+ 2,77 Prozent auf 25,56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Geospace Technologies (-32,33 Prozent auf 2,24 USD), TTM Technologies (-14,30 Prozent auf 58,28 USD), Ultra Clean (-12,26 Prozent auf 37,30 USD), AXT (-12,23 Prozent auf 30,58 USD) und CIENA (-11,23 Prozent auf 233,14 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 56 614 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,661 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 22,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at