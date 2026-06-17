Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,34 Prozent leichter bei 26 021,66 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,445 Prozent auf 26 493,82 Punkte an der Kurstafel, nach 26 376,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 511,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 960,41 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 225,14 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 22 479,53 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Stand von 19 521,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,99 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Astro-Med (+ 69,86 Prozent auf 28,35 USD), 3D Systems (+ 8,15 Prozent auf 3,45 USD), Astronics (+ 6,04 Prozent auf 80,06 USD), FreightCar America (+ 4,89 Prozent auf 9,22 USD) und ADTRAN (+ 4,89 Prozent auf 13,29 EUR). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-20,60 Prozent auf 18,81 USD), Comtech Telecommunications (-14,38 Prozent auf 2,56 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-9,37 Prozent auf 3,87 USD), Cogent Communications (-8,97 Prozent auf 14,61 USD) und Upbound Group (-7,57 Prozent auf 17,46 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 746 568 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 393,98 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at