Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

Der NASDAQ Composite gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 2,08 Prozent auf 22 274,60 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 2,01 Prozent auf 22 292,37 Punkte an der Kurstafel, nach 22 748,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 235,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22 400,87 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der NASDAQ Composite 23 255,19 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 454,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 350,19 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,14 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 235,37 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Adobe (+ 1,25 Prozent auf 264,14 USD), ADTRAN (+ 0,85 Prozent auf 8,54 EUR), IMAX (+ 0,67 Prozent auf 42,30 USD), VeriSign (+ 0,47 Prozent auf 229,13 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 0,43 Prozent auf 4,64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Cerus (-19,76 Prozent auf 2,03 USD), SMC (-14,19 Prozent auf 407,00 USD), AXT (-13,64 Prozent auf 40,00 USD), Nortech Systems (-9,15 Prozent auf 8,64 USD) und inTest (-8,61 Prozent auf 11,25 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 836 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,72 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at