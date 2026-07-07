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Kursverlauf 07.07.2026 20:04:52

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,58 Prozent auf 25 969,87 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,616 Prozent auf 25 960,13 Punkte an der Kurstafel, nach 26 121,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 010,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 684,15 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der NASDAQ Composite 25 709,43 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 017,85 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 20 412,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,77 Prozent nach oben. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Commercial Vehicle Group (+ 5,23 Prozent auf 4,83 USD), Adobe (+ 4,68 Prozent auf 228,27 USD), Blackbaud (+ 4,49 Prozent auf 30,59 USD), Patterson-UTI Energy (+ 4,21 Prozent auf 8,92 USD) und Salesforce (+ 3,74 Prozent auf 171,84 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Ultra Clean (-12,26 Prozent auf 92,59 USD), FormFactor (-9,37 Prozent auf 107,55 USD), Intel (-9,28 Prozent auf 110,86 USD), Donegal Group B (-9,09 Prozent auf 21,21 USD) und Power Integrations (-8,28 Prozent auf 67,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 304 788 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

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NASDAQ Comp. 25 870,65 0,20%

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