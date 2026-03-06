Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,22 Prozent tiefer bei 22 470,67 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,44 Prozent tiefer bei 22 421,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 22 748,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 353,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 472,68 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,665 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 06.02.2026, einen Wert von 23 031,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 578,13 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 18 069,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,29 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 22 124,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Microvision (+ 4,07 Prozent auf 0,58 USD), Geron (+ 1,76 Prozent auf 1,45 USD), SMC (+ 1,55 Prozent auf 437,95 USD), CIENA (+ 1,32 Prozent auf 303,25 USD) und Elbit Systems (+ 1,17 Prozent auf 898,53 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Methode Electronics (-21,19 Prozent auf 5,95 USD), Donegal Group B (-7,85 Prozent auf 15,27 USD), Werner Enterprises (-6,69 Prozent auf 30,97 USD), Nortech Systems (-6,20 Prozent auf 8,77 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,18 Prozent auf 197,66 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4 333 843 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,829 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

