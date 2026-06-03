Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,76 Prozent tiefer bei 26 888,79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,004 Prozent schwächer bei 27 092,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27 093,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 849,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 27 130,88 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,237 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 114,44 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 516,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 398,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,72 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Neurocrine Biosciences (+ 5,77 Prozent auf 163,77 USD), TTM Technologies (+ 4,86 Prozent auf 188,35 USD), Commercial Vehicle Group (+ 4,51 Prozent auf 5,79 USD), Methode Electronics (+ 4,48 Prozent auf 13,06 USD) und Intel (+ 4,22 Prozent auf 112,48 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-12,72 Prozent auf 16,67 USD), PetMed Express (-11,74 Prozent auf 1,88 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,95 Prozent auf 4,28 USD), American Superconductor (-7,97 Prozent auf 47,09 USD) und Blackbaud (-7,86 Prozent auf 28,02 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 306 228 Aktien gehandelt. Mit 4,673 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at