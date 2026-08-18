SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite im Blick 18.08.2026 16:02:26

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab

NASDAQ Composite-Handel am Dienstagmorgen.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,23 Prozent schwächer bei 26 316,34 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 26 346,88 Punkte an der Kurstafel, nach 26 644,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 422,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 289,68 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 25 520,24 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 26 090,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 629,77 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 4,31 Prozent auf 9,92 USD), Intuit (+ 3,58 Prozent auf 347,63 USD), Adobe (+ 3,14 Prozent auf 262,02 USD), Blackbaud (+ 2,97 Prozent auf 44,68 USD) und Exponent (+ 2,81 Prozent auf 68,05 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-9,01 Prozent auf 22,51 USD), inTest (-8,19 Prozent auf 12,89 USD), Baiducom (-7,93 Prozent auf 95,86 USD), FormFactor (-7,64 Prozent auf 127,61 USD) und Taylor Devices (-7,49 Prozent auf 51,20 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3 298 075 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu Donegal Group Inc. (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 229,20 4,49% Adobe Inc.
Baidu.com Inc. 78,40 -12,40% Baidu.com Inc.
Blackbaud Inc. 38,60 3,21% Blackbaud Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 2,56% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 22,71 -8,21% Donegal Group Inc. (B)
Exponent Inc. 56,66 -0,42% Exponent Inc.
FormFactor Inc. 104,70 -11,98% FormFactor Inc.
inTest Corp. 11,70 -3,31% inTest Corp.
Intuit Inc. 304,85 4,78% Intuit Inc.
Lifetime Brands IncShs 9,98 4,94% Lifetime Brands IncShs
NVIDIA Corp. 189,46 -2,59% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 2,99 1,88% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 122,86 -2,68% SpaceX
Taylor Devices Inc. 54,01 -2,41% Taylor Devices Inc.
World Acceptance Corp. 163,00 0,00% World Acceptance Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 296,72 -1,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen