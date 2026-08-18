SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|NASDAQ Composite im Blick
|
18.08.2026 16:02:26
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab
Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,23 Prozent schwächer bei 26 316,34 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 26 346,88 Punkte an der Kurstafel, nach 26 644,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 422,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 289,68 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 25 520,24 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 26 090,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 629,77 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 4,31 Prozent auf 9,92 USD), Intuit (+ 3,58 Prozent auf 347,63 USD), Adobe (+ 3,14 Prozent auf 262,02 USD), Blackbaud (+ 2,97 Prozent auf 44,68 USD) und Exponent (+ 2,81 Prozent auf 68,05 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-9,01 Prozent auf 22,51 USD), inTest (-8,19 Prozent auf 12,89 USD), Baiducom (-7,93 Prozent auf 95,86 USD), FormFactor (-7,64 Prozent auf 127,61 USD) und Taylor Devices (-7,49 Prozent auf 51,20 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3 298 075 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Donegal Group Inc. (B)
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|229,20
|4,49%
|Baidu.com Inc.
|78,40
|-12,40%
|Blackbaud Inc.
|38,60
|3,21%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,00
|2,56%
|Donegal Group Inc. (B)
|22,71
|-8,21%
|Exponent Inc.
|56,66
|-0,42%
|FormFactor Inc.
|104,70
|-11,98%
|inTest Corp.
|11,70
|-3,31%
|Intuit Inc.
|304,85
|4,78%
|Lifetime Brands IncShs
|9,98
|4,94%
|NVIDIA Corp.
|189,46
|-2,59%
|SIGA Technologies Inc.
|2,99
|1,88%
|SpaceX
|122,86
|-2,68%
|Taylor Devices Inc.
|54,01
|-2,41%
|World Acceptance Corp.
|163,00
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 296,72
|-1,31%
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