SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|NASDAQ Composite aktuell
|
09.09.2026 22:34:52
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus
Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,64 Prozent leichter bei 26 253,34 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,365 Prozent tiefer bei 26 325,06 Punkten, nach 26 421,41 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 366,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 184,21 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 26 690,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25 678,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 879,49 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,99 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SMC (+ 7,01 Prozent auf 458,57 USD), Donegal Group B (+ 6,04 Prozent auf 24,74 USD), Akamai (+ 4,87 Prozent auf 110,75 USD), FormFactor (+ 3,93 Prozent auf 114,18 USD) und F5 Networks (+ 3,85 Prozent auf 404,63 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-40,76 Prozent auf 1,48 USD), FreightCar America (-8,17 Prozent auf 6,74 USD), Geron (-7,28 Prozent auf 1,40 USD), Comcast (-6,61 Prozent auf 24,59 USD) und Ultralife Batteries (-5,22 Prozent auf 5,63 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 335 338 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,769 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 18,75 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|95,18
|4,90%
|America's Car-Mart Inc.
|1,48
|-40,76%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,10
|-6,84%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,85
|0,00%
|Donegal Group Inc. (B)
|24,74
|6,04%
|F5 Networks Inc.
|347,30
|3,98%
|FormFactor Inc.
|93,16
|-0,83%
|FreightCar America Inc.
|5,75
|-8,73%
|Geron Corp.
|1,20
|-6,86%
|NetApp Inc.
|158,46
|-2,29%
|NVIDIA Corp.
|192,28
|-0,78%
|SIGA Technologies Inc.
|3,08
|-3,75%
|SMC Corp.
|374,00
|3,49%
|SpaceX
|127,08
|-3,57%
|Ultralife Batteries Inc.
|4,80
|-5,88%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 253,34
|-0,64%
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