Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,20 Prozent auf 26 640,72 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,17 Prozent auf 26 380,77 Punkte an der Kurstafel, nach 26 692,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 308,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 697,96 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,60 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Stand von 25 981,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 269,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 670,08 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,65 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Comtech Telecommunications (+ 8,59 Prozent auf 1,39 USD), Pool (+ 8,39 Prozent auf 171,39 USD), Pegasystems (+ 7,04) Prozent auf 36,21 USD), Expedia (+ 6,33 Prozent auf 292,08 USD) und Intuit (+ 6,31 Prozent auf 330,02 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Century Casinos (-10,75 Prozent auf 0,75 USD), AXT (-9,08 Prozent auf 56,00 USD), Lattice Semiconductor (-7,06 Prozent auf 106,89 USD), SMC (-6,92 Prozent auf 416,75 USD) und FormFactor (-6,37 Prozent auf 112,08 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 755 137 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,916 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at