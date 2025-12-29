Nissan Motor Aktie
|NASDAQ Composite-Performance
|
29.12.2025 16:03:21
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Verluste
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,61 Prozent tiefer bei 23 448,23 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,756 Prozent auf 23 414,68 Punkte an der Kurstafel, nach 23 593,10 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 531,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23 401,54 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 365,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 591,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 19 722,03 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,61 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Zähler.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Comtech Telecommunications (+ 6,13 Prozent auf 5,02 USD), AXT (+ 3,77 Prozent auf 15,95 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 3,21 Prozent auf 4,50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 1,81 Prozent auf 161,68 USD) und Starbucks (+ 1,39 Prozent auf 86,26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-11,46 Prozent auf 2,12 USD), Century Aluminum (-3,98 Prozent auf 38,58 USD), Provident Financial (-3,60 Prozent auf 15,51 USD), Lifetime Brands (-3,45 Prozent auf 3,92 USD) und Royal Gold (-3,19 Prozent auf 225,88 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 199 372 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 13,55 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
