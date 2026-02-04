Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,85 Prozent auf 22 824,51 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent leichter bei 23 217,02 Punkten, nach 23 255,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 684,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 270,07 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 235,63 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 04.11.2025, einen Wert von 23 348,64 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Stand von 19 654,02 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,77 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 684,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Silicon Laboratories (+ 49,20 Prozent auf 203,84 USD), Columbia Sportswear (+ 12,51 Prozent auf 64,58 USD), Powell Industries (+ 12,00 Prozent auf 507,63 USD), Silgan (+ 8,32 Prozent auf 47,40 USD) und Amgen (+ 8,23 Prozent auf 366,45 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Innodata (-15,35 Prozent auf 46,04 USD), Comtech Telecommunications (-12,21 Prozent auf 5,25 USD), Amtech Systems (-12,10 Prozent auf 15,47 USD), TTM Technologies (-11,86 Prozent auf 94,81 USD) und Geospace Technologies (-10,31 Prozent auf 16,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29 154 173 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,40 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

