Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich leichter

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,66 Prozent schwächer bei 26 040,03 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,665 Prozent auf 26 039,51 Punkte an der Kurstafel, nach 26 213,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 26 238,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 954,46 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27 086,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 840,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 202,89 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,07 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Microvision (+ 27,06 Prozent auf 0,42 USD), Donegal Group B (+ 8,03 Prozent auf 23,53 USD), Align Technology (+ 7,61 Prozent auf 181,49 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,43 Prozent auf 93,39 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,61 Prozent auf 3,71 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen KLA (-11,77 Prozent auf 266,19 USD), Amtech Systems (-11,18 Prozent auf 20,50 USD), Applied Materials (-9,97 Prozent auf 650,91 USD), AXT (-9,78 Prozent auf 65,03 USD) und Lam Research (-9,71 Prozent auf 391,26 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 41 293 983 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at