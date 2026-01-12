Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer

So bewegt sich der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,03 Prozent tiefer bei 23 664,16 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,399 Prozent tiefer bei 23 576,88 Punkten, nach 23 671,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 562,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 691,28 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 195,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 22 204,43 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Stand von 19 161,63 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 7,73 Prozent auf 2,51 USD), Myriad Genetics (+ 6,84 Prozent auf 7,03 USD), USANA Health Sciences (+ 5,79 Prozent auf 21,00 USD), Harvard Bioscience (+ 4,70 Prozent auf 0,66 USD) und Powell Industries (+ 4,52 Prozent auf 382,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen American Eagle Outfitters (-9,88 Prozent auf 24,17 USD), inTest (-8,30 Prozent auf 7,46 USD), SMC (-6,67 Prozent auf 365,89 USD), Astro-Med (-4,99 Prozent auf 8,76 USD) und JetBlue Airways (-3,95 Prozent auf 4,99 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4 022 618 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,844 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at