Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,76 Prozent tiefer bei 23 241,99 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 23 420,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23 419,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 237,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 445,26 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,738 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 23 365,69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 22 660,01 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 310,79 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,54 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 6,05 Prozent auf 2,63 USD), Donegal Group B (+ 3,81 Prozent auf 17,69 USD), AXT (+ 3,48 Prozent auf 16,35 USD), Compugen (+ 3,38 Prozent auf 1,53 USD) und Ultralife Batteries (+ 3,06 Prozent auf 5,72 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Corcept Therapeutics (-50,42 Prozent auf 34,80 USD), Taylor Devices (-7,21 Prozent auf 58,46 USD), Photronics (-5,04 Prozent auf 32,00 USD), Americas Car-Mart (-4,17 Prozent auf 25,26 USD) und PDF Solutions (-3,78 Prozent auf 28,53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 402 398 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at