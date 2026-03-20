Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone

So bewegt sich der NASDAQ Composite heute.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1,22 Prozent schwächer bei 21 821,33 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,459 Prozent auf 21 989,33 Punkte an der Kurstafel, nach 22 090,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 21 782,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21 997,09 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 2,32 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 20.02.2026, den Wert von 22 886,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23 307,62 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 20.03.2025, einen Wert von 17 691,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,09 Prozent abwärts. Bei 23 988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 782,67 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Corcept Therapeutics (+ 5,93 Prozent auf 36,10 USD), SMC (+ 5,06 Prozent auf 421,87 USD), Dorel Industries (+ 3,70 Prozent auf 1,19 USD), Nexstar Media Group (+ 2,69 Prozent auf 229,06 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 2,39 Prozent auf 5,14 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Nortech Systems (-8,54 Prozent auf 9,00 USD), Geospace Technologies (-6,11 Prozent auf 11,30 USD), TTM Technologies (-5,06 Prozent auf 92,17 USD), World Acceptance (-5,02 Prozent auf 126,60 USD) und Credit Acceptance (-4,62 Prozent auf 428,99 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 164 444 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at