Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart leichter

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,00 Prozent auf 21 710,90 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,08 Prozent auf 21 693,17 Punkte an der Kurstafel, nach 21 929,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 21 823,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 653,98 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 878,38 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 26.12.2025, mit 23 593,10 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 899,01 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 6,56 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Bei 21 522,75 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 18,26 Prozent auf 1,70 USD), Geospace Technologies (+ 5,43 Prozent auf 12,23 USD), TransAct Technologies (+ 3,95 Prozent auf 3,42 USD), ADTRAN (+ 3,75 Prozent auf 11,08 EUR) und Manhattan Associates (+ 3,46 Prozent auf 135,05 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Microvision (-8,80 Prozent auf 0,62 USD), Powell Industries (-7,66 Prozent auf 539,77 USD), CIENA (-7,59 Prozent auf 404,48 USD), Lam Research (-7,54 Prozent auf 215,84 USD) und Modine Manufacturing (-6,39 Prozent auf 218,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 562 681 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,759 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at