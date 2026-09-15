Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels im Minus

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,20 Prozent leichter bei 26 133,39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,176 Prozent auf 26 140,23 Punkte an der Kurstafel, nach 26 186,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26 092,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 172,12 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 26 729,16 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 26 683,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 348,75 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12,47 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit QUALCOMM (+ 4,53 Prozent auf 188,31 USD), Cirrus Logic (+ 3,90 Prozent auf 120,88 USD), AXT (+ 3,03 Prozent auf 58,79 USD), Repligen (+ 2,69 Prozent auf 172,52 USD) und Intel (+ 2,56 Prozent auf 99,68 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-8,10 Prozent auf 23,37 USD), inTest (-5,29 Prozent auf 10,21 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,90 Prozent auf 7,38 USD), Nortech Systems (-4,72 Prozent auf 10,70 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,56 Prozent auf 130,70 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 771 500 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,563 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at