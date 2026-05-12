America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|NASDAQ Composite im Fokus
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12.05.2026 16:02:01
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben
Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,85 Prozent tiefer bei 26 049,62 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 26 087,01 Punkte an der Kurstafel, nach 26 274,13 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 041,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 190,48 Zähler.
So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 902,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 597,15 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 12.05.2025, einen Stand von 18 708,34 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,11 Prozent aufwärts. Bei 26 359,31 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 23,51 Prozent auf 3,10 USD), Zebra Technologies (+ 14,02 Prozent auf 247,38 USD), Harmonic (+ 8,50 Prozent auf 13,92 USD), SMC (+ 6,93 Prozent auf 535,63 USD) und Ceva (+ 6,58 Prozent auf 38,86 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil FormFactor (-8,45 Prozent auf 138,60 USD), Donegal Group B (-8,30 Prozent auf 18,02 USD), Hub Group (-8,03 Prozent auf 38,50 USD), Americas Car-Mart (-6,24 Prozent auf 11,72 USD) und AAON (-5,18 Prozent auf 134,36 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 486 605 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,450 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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