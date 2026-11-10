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S&P 500-Entwicklung 10.11.2026 20:04:16

Schwache Performance in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag im Minus

Schwache Performance in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag im Minus

Der S&P 500 verbucht aktuell Verluste.

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,63 Prozent schwächer bei 7 502,03 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 60,826 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,630 Prozent auf 7 502,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7 549,94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 470,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 543,92 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 7 811,54 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 7 753,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 832,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,38 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Charter A (+ 8,44 Prozent auf 131,43 USD), Lumen Technologies (+ 7,06 Prozent auf 4,63 USD), Take Two (+ 6,85 Prozent auf 221,61 USD), Global Payments (+ 4,97 Prozent auf 102,63 USD) und Humana (+ 4,45 Prozent auf 442,05 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Carvana (-7,42 Prozent auf 70,60 USD), AppLovin (-6,03 Prozent auf 385,26 USD), Coherent (-6,01 Prozent auf 211,65 USD), Under Armour (-5,87 Prozent auf 4,97 USD) und Under Armour (-5,86 Prozent auf 5,14 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 54 518 187 Aktien gehandelt. Mit 4,426 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,20 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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AppLovin Corp 351,10 -0,92% AppLovin Corp
Broadridge Financial Solutions IncShs 171,50 -0,98% Broadridge Financial Solutions IncShs
Carvana Co Registered Shs -A- 65,51 -0,14% Carvana Co Registered Shs -A-
Charter Inc (A) (Charter Communications) 117,42 -2,02% Charter Inc (A) (Charter Communications)
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First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Global Payments Inc. 91,60 0,44% Global Payments Inc.
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Lumen Technologies Inc Registered Shs 4,26 1,91% Lumen Technologies Inc Registered Shs
NVIDIA Corp. 159,28 5,34% NVIDIA Corp.
Take Two 201,80 0,60% Take Two
Under Armour Inc. 4,59 -1,93% Under Armour Inc.
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