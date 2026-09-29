Unum Group Aktie
WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064
|Index-Performance im Blick
|
29.09.2026 18:01:25
Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags
Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,29 Prozent leichter bei 7 661,27 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,647 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 7 695,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 683,69 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 699,60 Punkte, das Tagestief hingegen 7 655,55 Zähler.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7 711,76 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 7 440,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der S&P 500 6 661,21 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,71 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Bloom Energy (+ 12,07 Prozent auf 294,60 USD), Cerebras Systems (+ 7,35 Prozent auf 211,20 USD), CarMax (+ 6,35 Prozent auf 60,14 USD), Lumentum (+ 6,03 Prozent auf 976,88 USD) und Carvana (+ 5,90 Prozent auf 64,04 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen United Rentals (-4,84 Prozent auf 993,42 USD), Nucor (-3,75 Prozent auf 235,33 USD), Unum Group (-3,35 Prozent auf 88,07 USD), Schlumberger (-3,28 Prozent auf 49,80 USD) und Equifax (-3,14 Prozent auf 141,21 USD) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7 728 145 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|257,50
|0,19%
|CarMax Inc.
|52,04
|-0,31%
|Carvana Co Registered Shs -A-
|55,94
|-0,14%
|Cerebras Systems Inc
|194,95
|-0,91%
|Equifax Inc.
|123,80
|0,00%
|First Republic Bank
|0,00
|-50,00%
|Intel Corp.
|102,00
|-0,08%
|Lumentum Holdings Inc
|856,90
|-0,10%
|Medtronic PLC
|76,60
|-0,23%
|Nucor Corp.
|206,90
|-0,86%
|NVIDIA Corp.
|201,10
|0,40%
|Schlumberger N.V. (Ltd.)
|43,90
|0,30%
|United Rentals Inc.
|889,40
|-0,13%
|Unum Group
|77,24
|-0,44%
|Western Union Company
|5,26
|0,08%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 670,84
|-0,17%