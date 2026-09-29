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Index-Performance im Blick 29.09.2026 18:01:25

Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags

Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags

Der S&P 500 zeigt sich am Dienstag schwächer.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,29 Prozent leichter bei 7 661,27 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,647 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 7 695,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 683,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 699,60 Punkte, das Tagestief hingegen 7 655,55 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7 711,76 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 7 440,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der S&P 500 6 661,21 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,71 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Bloom Energy (+ 12,07 Prozent auf 294,60 USD), Cerebras Systems (+ 7,35 Prozent auf 211,20 USD), CarMax (+ 6,35 Prozent auf 60,14 USD), Lumentum (+ 6,03 Prozent auf 976,88 USD) und Carvana (+ 5,90 Prozent auf 64,04 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen United Rentals (-4,84 Prozent auf 993,42 USD), Nucor (-3,75 Prozent auf 235,33 USD), Unum Group (-3,35 Prozent auf 88,07 USD), Schlumberger (-3,28 Prozent auf 49,80 USD) und Equifax (-3,14 Prozent auf 141,21 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7 728 145 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bloom Energy 257,50 0,19% Bloom Energy
CarMax Inc. 52,04 -0,31% CarMax Inc.
Carvana Co Registered Shs -A- 55,94 -0,14% Carvana Co Registered Shs -A-
Cerebras Systems Inc 194,95 -0,91% Cerebras Systems Inc
Equifax Inc. 123,80 0,00% Equifax Inc.
First Republic Bank 0,00 -50,00% First Republic Bank
Intel Corp. 102,00 -0,08% Intel Corp.
Lumentum Holdings Inc 856,90 -0,10% Lumentum Holdings Inc
Medtronic PLC 76,60 -0,23% Medtronic PLC
Nucor Corp. 206,90 -0,86% Nucor Corp.
NVIDIA Corp. 201,10 0,40% NVIDIA Corp.
Schlumberger N.V. (Ltd.) 43,90 0,30% Schlumberger N.V. (Ltd.)
United Rentals Inc. 889,40 -0,13% United Rentals Inc.
Unum Group 77,24 -0,44% Unum Group
Western Union Company 5,26 0,08% Western Union Company

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S&P 500 7 670,84 -0,17%

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