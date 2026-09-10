Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr 0,54 Prozent auf 7 595,03 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,489 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,598 Prozent auf 7 590,68 Punkte an der Kurstafel, nach 7 636,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 612,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 580,06 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 1,59 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 753,11 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 7 266,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 532,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,74 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Skyworks Solutions (+ 9,90 Prozent auf 84,12 USD), Qorvo (+ 6,95 Prozent auf 112,55 USD), Reddit (+ 6,69 Prozent auf 156,23 USD), Elevance Health (+ 5,18 Prozent auf 417,47 USD) und Charter A (+ 4,81 Prozent auf 140,33 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Freeport-McMoRan (-6,98 Prozent auf 70,91 USD), Baker Hughes (-6,62 Prozent auf 59,43 USD), Vertiv (-6,10 Prozent auf 246,86 USD), Hewlett Packard Enterprise (-5,50 Prozent auf 55,66 USD) und Lumentum (-5,01 Prozent auf 939,48 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 11 334 928 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at