First Republic Bank Aktie
WKN DE: A1C7VF / ISIN: US33616C1009
|Kursentwicklung im Fokus
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10.09.2026 20:04:17
Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter
Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr 0,54 Prozent auf 7 595,03 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,489 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,598 Prozent auf 7 590,68 Punkte an der Kurstafel, nach 7 636,36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 612,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 580,06 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 1,59 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 753,11 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 7 266,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 532,04 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,74 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Skyworks Solutions (+ 9,90 Prozent auf 84,12 USD), Qorvo (+ 6,95 Prozent auf 112,55 USD), Reddit (+ 6,69 Prozent auf 156,23 USD), Elevance Health (+ 5,18 Prozent auf 417,47 USD) und Charter A (+ 4,81 Prozent auf 140,33 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Freeport-McMoRan (-6,98 Prozent auf 70,91 USD), Baker Hughes (-6,62 Prozent auf 59,43 USD), Vertiv (-6,10 Prozent auf 246,86 USD), Hewlett Packard Enterprise (-5,50 Prozent auf 55,66 USD) und Lumentum (-5,01 Prozent auf 939,48 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 11 334 928 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|51,12
|-6,34%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|115,38
|-6,57%
|Elevance Health Inc Registered Shs
|339,10
|-0,91%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Freeport-McMoRan Inc
|61,27
|-6,84%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|47,52
|-5,86%
|Lumentum Holdings Inc
|806,80
|-5,95%
|Medtronic PLC
|78,84
|-0,43%
|NVIDIA Corp.
|188,16
|-2,14%
|Qorvo Inc
|96,62
|7,22%
|125,00
|-0,79%
|Skyworks Solutions Inc.
|72,27
|10,39%
|Vertiv Holdings
|213,10
|-5,56%
|Western Union Company
|5,91
|-0,71%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 591,70
|-0,58%
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