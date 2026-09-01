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NYSE-Handel im Fokus 01.09.2026 16:01:49

Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

So bewegt sich der S&P 500 morgens.

Am Dienstag verliert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,68 Prozent auf 7 633,84 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,905 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,611 Prozent auf 7 639,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 686,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 640,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 627,87 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 7 489,72 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 7 599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6 460,26 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,31 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Howmet Aerospace (+ 3,41 Prozent auf 253,30 USD), Dollar Tree (+ 2,78 Prozent auf 130,12 USD), Medtronic (+ 2,55 Prozent auf 92,96 USD), Cardinal Health (+ 2,54 Prozent auf 240,58 USD) und Altria (+ 2,31 Prozent auf 70,06 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-5,26 Prozent auf 866,66 USD), Teradyne (-5,01 Prozent auf 332,30 USD), Marvell Technology (-4,59 Prozent auf 201,94 USD), Coherent (-4,46 Prozent auf 265,44 USD) und Coinbase (-3,95 Prozent auf 180,68 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 3 587 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,76 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Altria Inc. 60,22 1,93% Altria Inc.
Cardinal Health Inc. 204,80 1,49% Cardinal Health Inc.
Casey's General Stores Inc 650,20 0,93% Casey's General Stores Inc
Coherent Corp. 235,10 -1,55% Coherent Corp.
Coinbase 157,04 -2,99% Coinbase
Dollar Tree Inc 108,72 0,37% Dollar Tree Inc
First Republic Bank 0,00 -40,00% First Republic Bank
Howmet Aerospace 212,60 0,62% Howmet Aerospace
Lumentum Holdings Inc 769,10 -1,30% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 175,52 -3,72% Marvell Technology
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