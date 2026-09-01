Cardinal Health Aktie
WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082
|NYSE-Handel im Fokus
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01.09.2026 16:01:49
Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
Am Dienstag verliert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,68 Prozent auf 7 633,84 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,905 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,611 Prozent auf 7 639,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 686,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 640,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 627,87 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 7 489,72 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 7 599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6 460,26 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,31 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Howmet Aerospace (+ 3,41 Prozent auf 253,30 USD), Dollar Tree (+ 2,78 Prozent auf 130,12 USD), Medtronic (+ 2,55 Prozent auf 92,96 USD), Cardinal Health (+ 2,54 Prozent auf 240,58 USD) und Altria (+ 2,31 Prozent auf 70,06 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-5,26 Prozent auf 866,66 USD), Teradyne (-5,01 Prozent auf 332,30 USD), Marvell Technology (-4,59 Prozent auf 201,94 USD), Coherent (-4,46 Prozent auf 265,44 USD) und Coinbase (-3,95 Prozent auf 180,68 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 3 587 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,76 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Altria Inc.
|60,22
|1,93%
|Cardinal Health Inc.
|204,80
|1,49%
|Casey's General Stores Inc
|650,20
|0,93%
|Coherent Corp.
|235,10
|-1,55%
|Coinbase
|157,04
|-2,99%
|Dollar Tree Inc
|108,72
|0,37%
|First Republic Bank
|0,00
|-40,00%
|Howmet Aerospace
|212,60
|0,62%
|Lumentum Holdings Inc
|769,10
|-1,30%
|Marvell Technology
|175,52
|-3,72%
|Medtronic PLC
|85,30
|9,22%
|NVIDIA Corp.
|187,00
|-1,56%
|Teradyne Inc.
|285,15
|-5,44%
|Western Union Company
|6,19
|0,65%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 638,96
|-0,61%
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