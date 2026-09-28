Medtronic Aktie

Medtronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NYSE-Handel im Fokus 28.09.2026 16:01:27

Schwache Performance in New York: S&P 500 sackt zum Handelsstart ab

Schwache Performance in New York: S&P 500 sackt zum Handelsstart ab

Das macht der S&P 500 heute.

Am Montag verbucht der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,42 Prozent auf 7 710,78 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,619 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,435 Prozent auf 7 709,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 743,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 697,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 721,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 711,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 7 354,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6 643,70 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,43 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit NVIDIA (+ 3,20 Prozent auf 232,27 USD), CF Industries (+ 2,24 Prozent auf 117,24 USD), Universal Health Services (+ 2,22 Prozent auf 182,83 USD), Humana (+ 2,12 Prozent auf 406,36 USD) und Caseys General Stores (+ 1,99 Prozent auf 610,34 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Bloom Energy (-7,29 Prozent auf 267,64 USD), QUALCOMM (-7,14 Prozent auf 187,55 USD), DoorDash (-5,80 Prozent auf 182,14 USD), ServiceNow (-5,43 Prozent auf 128,26 USD) und Intel (-5,04 Prozent auf 116,80 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7 469 550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Medtronic PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Medtronic PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 232,50 -8,46% Bloom Energy
Casey's General Stores Inc 524,00 -0,04% Casey's General Stores Inc
CF Industries Holdings Inc 101,85 1,29% CF Industries Holdings Inc
DoorDash 161,04 -4,86% DoorDash
Humana Inc. 352,00 1,73% Humana Inc.
Intel Corp. 102,06 -5,45% Intel Corp.
Medtronic PLC 77,50 -0,13% Medtronic PLC
QUALCOMM Inc. 168,24 -5,53% QUALCOMM Inc.
ServiceNow Inc 115,10 -3,28% ServiceNow Inc
Universal Health Services Inc. 158,00 0,64% Universal Health Services Inc.

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 668,88 -0,96%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen