Schwache Performance in New York: S&P 500 sackt zum Handelsstart ab

Am Montag verbucht der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,42 Prozent auf 7 710,78 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,619 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,435 Prozent auf 7 709,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 743,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 697,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 721,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 711,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 7 354,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6 643,70 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,43 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit NVIDIA (+ 3,20 Prozent auf 232,27 USD), CF Industries (+ 2,24 Prozent auf 117,24 USD), Universal Health Services (+ 2,22 Prozent auf 182,83 USD), Humana (+ 2,12 Prozent auf 406,36 USD) und Caseys General Stores (+ 1,99 Prozent auf 610,34 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Bloom Energy (-7,29 Prozent auf 267,64 USD), QUALCOMM (-7,14 Prozent auf 187,55 USD), DoorDash (-5,80 Prozent auf 182,14 USD), ServiceNow (-5,43 Prozent auf 128,26 USD) und Intel (-5,04 Prozent auf 116,80 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7 469 550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at