Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 7 670,84 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,647 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 7 695,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 683,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 699,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 653,55 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der S&P 500 bei 7 711,76 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 7 440,43 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Wert von 6 661,21 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,84 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Bloom Energy (+ 10,80 Prozent auf 291,25 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 7,45 Prozent auf 260,67 USD), Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 973,49 USD), Carvana (+ 5,21 Prozent auf 63,62 USD) und Applied Materials (+ 5,19 Prozent auf 512,01 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Equifax (-3,40 Prozent auf 140,83 USD), Nucor (-3,37 Prozent auf 236,24 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,23 Prozent auf 8,98 USD), Unum Group (-3,16 Prozent auf 88,24 USD) und Schlumberger (-3,15 Prozent auf 49,87 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 26 333 203 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at