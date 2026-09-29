DENTSPLY SIRONA Aktie

DENTSPLY SIRONA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500 aktuell 29.09.2026 22:34:30

Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus

Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus

So performte der S&P 500 am Dienstag schlussendlich.

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 7 670,84 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,647 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 7 695,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 683,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 699,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 653,55 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der S&P 500 bei 7 711,76 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 7 440,43 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Wert von 6 661,21 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,84 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Bloom Energy (+ 10,80 Prozent auf 291,25 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 7,45 Prozent auf 260,67 USD), Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 973,49 USD), Carvana (+ 5,21 Prozent auf 63,62 USD) und Applied Materials (+ 5,19 Prozent auf 512,01 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Equifax (-3,40 Prozent auf 140,83 USD), Nucor (-3,37 Prozent auf 236,24 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,23 Prozent auf 8,98 USD), Unum Group (-3,16 Prozent auf 88,24 USD) und Schlumberger (-3,15 Prozent auf 49,87 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 26 333 203 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu DENTSPLY SIRONA Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu DENTSPLY SIRONA Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Applied Materials Inc. 447,10 -1,06% Applied Materials Inc.
Bloom Energy 257,50 0,19% Bloom Energy
Carvana Co Registered Shs -A- 55,94 -0,14% Carvana Co Registered Shs -A-
DENTSPLY SIRONA Inc 7,88 -0,58% DENTSPLY SIRONA Inc
Equifax Inc. 123,80 0,00% Equifax Inc.
First Republic Bank 0,00 -50,00% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 856,90 -0,10% Lumentum Holdings Inc
Medtronic PLC 76,60 -0,23% Medtronic PLC
Nucor Corp. 206,90 -0,86% Nucor Corp.
NVIDIA Corp. 201,10 0,40% NVIDIA Corp.
Royal Caribbean Cruises Ltd. 229,40 -0,26% Royal Caribbean Cruises Ltd.
Schlumberger N.V. (Ltd.) 43,90 0,30% Schlumberger N.V. (Ltd.)
Unum Group 77,24 -0,44% Unum Group
Western Union Company 5,26 0,08% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 670,84 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten stärker -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt eröffnen am Dienstag mit Gewinnen. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen