S&P 500
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|S&P 500-Performance im Blick
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25.11.2026 22:34:03
Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
Am Mittwoch verbuchte der S&P 500 via NYSE schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent auf 7 182,78 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61,230 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 2,16 Prozent leichter bei 7 045,66 Punkten in den Handel, nach 7 201,09 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6 970,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 199,31 Punkten erreichte.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,618 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 7 623,68 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 7 677,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6 765,88 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,73 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell HP (+ 11,49 Prozent auf 31,15 USD), Charter A (+ 8,39 Prozent auf 147,27 USD), CDW (+ 6,59 Prozent auf 174,97 USD), Analog Devices (+ 6,44 Prozent auf 333,11 USD) und Expand Energy (+ 5,75 Prozent auf 86,77 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Lam Research (-5,68 Prozent auf 185,01 USD), Sandisk (-5,57 Prozent auf 73,61 USD), Oracle (-5,13 Prozent auf 103,88 USD), Micron Technology (-4,53 Prozent auf 601,25 USD) und Datadog A (-4,31 Prozent auf 158,25 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 78 253 291 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,637 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|285,75
|0,02%
|Apple Inc.
|324,95
|0,71%
|CDW Corp (New)
|151,25
|0,97%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|123,86
|0,08%
|Copart Inc.
|30,24
|2,77%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|138,60
|-7,97%
|Expand Energy
|74,49
|-0,31%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|28,56
|12,35%
|Lam Research Corp.
|166,52
|-6,82%
|Micron Technology Inc.
|545,30
|-4,95%
|NVIDIA Corp.
|135,98
|-3,78%
|Oracle Corp.
|94,81
|-4,78%
|Sandisk Corp
|66,50
|-6,34%
|Western Union Company
|5,73
|1,52%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 182,78
|-0,25%
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