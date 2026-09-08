Coherent Aktie

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WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076

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S&P 500-Kursentwicklung 08.09.2026 22:34:38

Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter

Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter

Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsende im Minus.

Schlussendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,58 Prozent auf 7 673,52 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,851 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,141 Prozent tiefer bei 7 707,73 Punkten in den Handel, nach 7 718,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 717,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 666,99 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 757,64 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 7 405,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 495,15 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,88 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumentum (+ 11,04 Prozent auf 978,54 USD), Intel (+ 9,05 Prozent auf 104,47 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,75 Prozent auf 56,03 USD), Corning (+ 7,56 Prozent auf 165,96 USD) und Coherent (+ 7,10 Prozent auf 301,88 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Howmet Aerospace (-10,70 Prozent auf 231,53 USD), Amgen (-10,08 Prozent auf 393,17 USD), Stryker (-8,81 Prozent auf 276,43 USD), Robert Half (-7,91 Prozent auf 39,21 USD) und Expedia (-7,88 Prozent auf 274,55 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 30 885 176 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,776 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 12,75 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 336,65 -6,33% Amgen Inc.
Coherent Corp. 259,70 4,09% Coherent Corp.
Corning Inc. 143,64 5,63% Corning Inc.
Expedia Inc. 255,70 0,43% Expedia Inc.
First Republic Bank 0,00 -42,86% First Republic Bank
Hewlett Packard Enterprise Co. 47,97 8,48% Hewlett Packard Enterprise Co.
Howmet Aerospace 198,40 -10,67% Howmet Aerospace
Intel Corp. 89,74 7,51% Intel Corp.
Lumentum Holdings Inc 843,60 9,62% Lumentum Holdings Inc
NortonLifeLock 25,60 -1,46% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 193,80 -2,84% NVIDIA Corp.
Robert Half 33,61 -6,33% Robert Half
Stryker Corp. 237,30 -8,98% Stryker Corp.
Western Union Company 6,03 -2,87% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 673,52 -0,58%

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