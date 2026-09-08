Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|S&P 500-Kursentwicklung
|
08.09.2026 22:34:38
Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter
Schlussendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,58 Prozent auf 7 673,52 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,851 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,141 Prozent tiefer bei 7 707,73 Punkten in den Handel, nach 7 718,60 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 717,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 666,99 Punkten erreichte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 757,64 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 7 405,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 495,15 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,88 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumentum (+ 11,04 Prozent auf 978,54 USD), Intel (+ 9,05 Prozent auf 104,47 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,75 Prozent auf 56,03 USD), Corning (+ 7,56 Prozent auf 165,96 USD) und Coherent (+ 7,10 Prozent auf 301,88 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Howmet Aerospace (-10,70 Prozent auf 231,53 USD), Amgen (-10,08 Prozent auf 393,17 USD), Stryker (-8,81 Prozent auf 276,43 USD), Robert Half (-7,91 Prozent auf 39,21 USD) und Expedia (-7,88 Prozent auf 274,55 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 30 885 176 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,776 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 12,75 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Intel Corp.
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22:34
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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22:34
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
20:04
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|336,65
|-6,33%
|Coherent Corp.
|259,70
|4,09%
|Corning Inc.
|143,64
|5,63%
|Expedia Inc.
|255,70
|0,43%
|First Republic Bank
|0,00
|-42,86%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|47,97
|8,48%
|Howmet Aerospace
|198,40
|-10,67%
|Intel Corp.
|89,74
|7,51%
|Lumentum Holdings Inc
|843,60
|9,62%
|NortonLifeLock
|25,60
|-1,46%
|NVIDIA Corp.
|193,80
|-2,84%
|Robert Half
|33,61
|-6,33%
|Stryker Corp.
|237,30
|-8,98%
|Western Union Company
|6,03
|-2,87%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 673,52
|-0,58%
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